Mercuryo lancia Revolut Pay su Ledger, MetaMask e Trust Wallet

In Brief Mercuryo ha stretto una partnership con Revolut per integrare Revolut Pay con Ledger, MetaMask e Trust Wallet, offrendo agli utenti un metodo conveniente, sicuro ed efficiente per acquistare asset digitali e semplificare il processo di conversione della valuta tradizionale in criptovaluta.

Fornitore di infrastrutture per pagamenti globali Mercuryo ha annunciato una partnership con Revolut, una delle più importanti aziende fintech d’Europa. Come parte di questa collaborazione, Rivoluzione paga è ora integrato con Ledger, un importante portafoglio hardware non custodiale, nonché con i popolari portafogli software non custodiali MetaMask e Trust Wallet.

L’introduzione di Revolut Pay all’interno di questi portafogli digitali ampiamente utilizzati rappresenta un passo fondamentale nell’espansione della sua presenza nell’ecosistema delle criptovalute. Questo lancio si basa sull’attuale distribuzione del servizio nella rete di Mercuryo di oltre 200 commercianti. Integrando Revolut Pay, gli utenti di Ledger, MetaMaske Trust Wallet avranno accesso a un metodo conveniente, sicuro ed efficiente per l’acquisto di asset digitali, semplificando il processo di conversione della valuta tradizionale in criptovalute.

“Siamo lieti di collaborare con Revolut, poiché ciò segna un’importante pietra miliare nella missione di Mercuryo di rendere le criptovalute più accessibili a tutti”, ha affermato Petr Kozyakov, co-fondatore e CEO di Mercuryo, in una dichiarazione scritta. “Il lancio di Revolut Pay su MetaMask, Ledger e Trust Wallet fornirà ai loro utenti un modo intuitivo e altamente accessibile per acquistare token digitali a un costo inferiore rispetto ai metodi tradizionali”, ha aggiunto.

Revolut Pay: offre un’esperienza di pagamento semplificata con misure di sicurezza integrate

Revolut Pay semplifica l’esperienza di pagamento riducendo il processo a un singolo clic per gli utenti con un account Revolut, incorporando anche misure di sicurezza integrate. Un cliente Revolut può semplicemente selezionare Revolut Pay al momento del pagamento e confermare l’acquisto all’interno dell’applicazione Revolut utilizzando un codice di accesso o un’autenticazione biometrica come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Per coloro che non hanno un account Revolut, gli acquisti possono comunque essere completati inserendo manualmente i dettagli della carta di credito o di debito.

Il servizio Revolut Pay on-ramp sarà accessibile agli utenti dei commercianti partecipanti all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e supporterà le transazioni in diverse valute legali principali, tra cui dollaro statunitense (USD), euro (EUR) e sterlina britannica (GBP).

Per garantire conformità e sicurezza, Revolut Pay include un processo Know Your Customer (KYC) integrato, che consente agli utenti non Revolut di verificare la propria identità in pochi minuti. Questo sistema di verifica sfrutta la stessa infrastruttura che è già stata utilizzata per autenticare oltre 40 milioni di clienti Revolut, offrendo un’esperienza di onboarding fluida ed efficiente. Una volta verificati, gli utenti saranno in grado di acquistare 44 diversi token digitali tramite il servizio Revolut Pay.

Mercuryo è un pioniere e innovatore nel Web3 settore, offrendo una gamma di soluzioni di pagamento insieme a un’integrazione on-chain fluida. Le soluzioni user-friendly della piattaforma sono progettate per rendere più facile per i nuovi arrivati ​​navigare nello spazio dei token digitali. Mercuryo è specializzata nell’ottimizzazione del flusso di capitale all’interno della finanza decentralizzata (DeFi) e integra varie opzioni di pagamento in un’unica, efficiente interfaccia. Di recente, Mercuryo ha lanciato Spend, una soluzione plug-and-play rivolta ai suoi partner di wallet non custodiali. Questo servizio consente ai suoi utenti di avere il controllo diretto sui propri fondi e di spendere la propria criptovaluta direttamente dai propri wallet. Spend può essere utilizzato a livello globale attraverso la rete di oltre 100 milioni di commercianti di Mastercard, offrendo un’esperienza di pagamento con carta senza soluzione di continuità che consente ai titolari di criptovalute di convertire e spendere facilmente i propri asset digitali.

